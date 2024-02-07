Столтенберг: "Перезагрузка" власти в Украине не повлияет на нашу поддержку

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал сообщения о возможных кадровых изменениях в военно-политическом руководстве Украины, в частности в отношении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал 7 февраля на совместной пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в Брюсселе.

Столтенберг подчеркнул, что решение об изменениях в руководстве Украины – это, "конечно же, решение Украины, и не НАТО его оценивать".

"Но я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел Кулебы о том, что любые изменения не повлияют на отношения с партнерами и с НАТО. Поэтому мы продолжим поддержку – вот что имеет значение – и мы продолжим это делать", – добавил он.

В течение нескольких недель в Украине ходили слухи о том, что президент собирается отправить в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Зеленский накануне заявил, что рассматривает возможность "перезагрузки" с целью замены нескольких высокопоставленных чиновников, и что эта "перезагрузка" выйдет за пределы военной сферы.

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на двух информированных собеседников написало, что правительство Украины проинформировало Белый дом о решении Владимира Зеленского уволить генерала Валерия Залужного.