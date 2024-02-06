Кулеба каже, що "перезавантаження" у владі не вплине на відносини із Заходом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у вівторок, що військово-політичне перезавантаження, яке очікується найближчим часом, не вплине на відносини Києва із західними союзниками.

Про це Кулеба сказав на спільному брифінгу в Києві разом зі своїм португальським колегою, його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на наші відносини з нашими партнерами", – заявив глава МЗС.

Він сказав, що президент Володимир Зеленський має конституційне право звільнити керівника армії, якщо вважає за потрібне.

Кулеба додав, що будь-які перестановки не будуть ознакою розколу у військових зусиллях України.

"У нас можуть бути дискусії про тактику всередині команди, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети – розгрому Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. І навколо цієї стратегічної мети немає жодних дискусій", – сказав він.

Протягом декількох тижнів в Україні ходили чутки про те, що президент збирається відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Зеленський напередодні заявив, що розглядає можливість "перезавантаження" з метою заміни кількох високопосадовців, і що це "перезавантаження" вийде за межі військової сфери.

Раніше американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного.