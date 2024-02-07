У Грузії зросла кількість загиблих внаслідок зсуву

Рятувальники підтвердили загибель вже шести осіб внаслідок зсуву грнуту у грузинському селі Нергеееті, ще трьох людей шукають.

Про це повідомляє SOVA, пише "Європейська правда".

За останніми даними від МВС Грузії, підтверджено загибель шести осіб.

Пошуково рятувальні роботи тривають, безвісти зниклими вважаються ще троє людей.

Передумовою зсуву ймовірно стали інтенсивні опади у попередні кілька днів.

Грузинське "Радіо Свобода" згадує, що геологи з Нацагентства з охорони довкілля у доповіді, опублікованій у 2023 році, попереджали про ризик активізації процесів зсуву у цій частині муніципалітету Багдаті.

Нагадаємо, зсув стався у ніч з 6 на 7 лютого у селі Неергеті Багтатського муніципалітету, що на заході Грузії. Спершу повідомляли про чотирьох загиблих.

На початку серпня минулого року у Грузії внаслідок зсуву ґрунту в курортному селищі Шові загинули 32 осіб, серед них українська медійниця з родиною.