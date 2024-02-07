В Грузии возросло количество погибших в результате оползня

Спасатели подтвердили гибель уже шести человек в результате оползня в грузинском селе Нергееети, еще трех человек ищут.

Об этом сообщает SOVA, пишет "Европейская правда".

По последним данным от МВД Грузии, подтверждена гибель шести человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются, без вести пропавшими считаются еще три человека.

Предпосылкой оползня вероятно стали интенсивные осадки в предыдущие несколько дней.

Грузинское "Радио Свобода" упоминает, что геологи из Нацагентства по охране окружающей среды в докладе, опубликованном в 2023 году, предупреждали о риске активизации процессов оползня в этой части муниципалитета Багдати.

Напомним, оползень произошел в ночь с 6 на 7 февраля в селе Неергети Багтатского муниципалитета, что на западе Грузии. Сначала сообщали о четырех погибших.

В начале августа прошлого года в Грузии в результате оползня в курортном поселке Шови погибли 32 человека, среди них украинская медийщица с семьей.