Число жертв зсуву у Грузії зросло до восьми

Кількість жертв зсуву ґрунту в грузинському селі Нергеєті в Багдатському муніципалітеті збільшилася до восьми осіб, триває пошук ще одного зниклого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа" з посиланням на МВС Грузії.

Агентство довкілля Грузії раніше заявило, що зародження й активізація зсувного процесу в селі Нергееті пов'язані з рясними атмосферними опадами, що випали 5, 6 і 7 лютого. Метеостанції в Кутаїсі, Зестафоні та Дімі засвідчили, що кількість атмосферних опадів становила 80-100 мм, – це близько 50-80% кліматичної норми лютого.

Перший заступник міністра регіонального розвитку Грузії Ілля Бегіашвілі заявив, що інформації про те, що це село входило в зсувну зону, не було.

Нагадаємо, зсув стався у ніч з 6 на 7 лютого у селі Неергеті Багтатського муніципалітету, що на заході Грузії. Спершу повідомляли про чотирьох загиблих.

На початку серпня минулого року у Грузії внаслідок зсуву ґрунту в курортному селищі Шові загинули 32 осіб, серед них українська медійниця з родиною.