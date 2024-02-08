Число жертв оползня в Грузии возросло до восьми

Число жертв оползня в грузинском селе Нергеети в Багдатском муниципалитете увеличилось до восьми человек, продолжается поиск еще одного пропавшего.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на МВД Грузии.

Агентство окружающей среды Грузии ранее заявило, что зарождение и активизация оползневого процесса в селе Нергеети связаны с обильными атмосферными осадками, выпавшими 5, 6 и 7 февраля. Метеостанции в Кутаиси, Зестафони и Дими показали, что количество атмосферных осадков составило 80-100 мм, – это около 50-80% климатической нормы февраля.

Первый заместитель министра регионального развития Грузии Илья Бегиашвили заявил, что информации о том, что это село входило в оползневую зону, не было.

Напомним, оползень произошел в ночь с 6 на 7 февраля в селе Неергети Багтатского муниципалитета, что на западе Грузии. Сначала сообщали о четырех погибших.

В начале августа прошлого года в Грузии в результате оползня в курортном поселке Шови погибли 32 человека, среди них украинская медийщица с семьей.