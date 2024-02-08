На сьогодні Молдова приєдналася до понад 80% санкцій, запроваджених ЄС проти Росії в контексті війни, розпочатої Москвою в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой в програмі Punctul pe AZi на TVR Moldova, його цитує видання Newsmaker.

Міністр зазначив, що Молдова продовжить гуртуватися з європейськими партнерами проти Росії.

Відповідаючи на запитання, яким є рівень запровадження Молдовою європейських санкцій проти РФ, Попшой заявив, що він перевищив 80%.

"Якщо я правильно пам’ятаю, понад 80%. Він був набагато меншим, останнім часом він просунувся вперед, і ми продовжуватимемо ці кроки, щоб наблизитися до наших європейських партнерів", – заявив Попшой.

Напередодні стало відомо, що в уряді Молдови з'явиться Міжвідомча наглядова рада, яка відповідатиме за дотримання міжнародних санкцій.

Примітно, що Попшой, який тільки недавно очолив МЗС країни, внесений до санкційного списку РФ і в’їзд у Росію йому заборонений.