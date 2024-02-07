У Молдові створять орган з дотримання міжнародних санкцій

В уряді Молдови з'явиться Міжвідомча наглядова рада, яка відповідатиме за дотримання міжнародних санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Таке рішення кабінет міністрів Молдови ухвалив на засіданні 7 лютого.

Згідно з проєктом рішення, раду очолить прем'єр-міністр країни Дорін Речан.

Також до неї увійдуть керівники основних державних органів та установ.

Рада забезпечуватиме дотримання вже запроваджених міжнародних санкцій, а також запроваджуватиме власні обмеження.

Нагадаємо, на початку лютого Молдова, серед інших країн, долучились до рішення Ради Європейського Союзу про санкції проти російського алмазодобувного гіганта "Алроса" та його генерального директора Павла Маріничева.

У листопаді глава МЗС Молдови повідомляв, що країна за останні півтора року приєдналася до чотирьох пакетів санкцій ЄС проти Росії.