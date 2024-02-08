На сегодня Молдова присоединилась к более 80% санкций, введенных ЕС против России в контексте войны, начатой Москвой в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой в программе Punctul pe AZi на TVR Moldova, его цитирует издание Newsmaker.

Министр отметил, что Молдова продолжит объединяться с европейскими партнерами против России.

Отвечая на вопрос, каков уровень введения Молдовой европейских санкций против РФ, Попшой заявил, что он превысил 80%.

"Если я правильно помню, более 80%. Он был намного меньше, в последнее время он продвинулся вперед, и мы будем продолжать эти шаги, чтобы приблизиться к нашим европейским партнерам", – заявил Попшой.

Накануне стало известно, что в правительстве Молдовы появится Межведомственный наблюдательный совет, который будет отвечать за соблюдение международных санкций.

Примечательно, что Попшой, который только недавно возглавил МИД страны, внесен в санкционный список РФ и въезд в Россию ему запрещен.