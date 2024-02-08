В ЄС прокоментували можливість санкцій проти "американського Соловйова" за інтерв’ю з Путіним

В Єврокомісії висловились щодо закликів запровадити санкції проти американського скандального колишнього ведучого телеканалу Fox News Такера Карлсона у зв’язку з його інтерв’ю з Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі у четвер.

"Ми ще не бачили інтерв'ю, але ми всі можемо припустити, що Путін може сказати. Я маю на увазі, що це хронічний брехун, який просто поширює брехню про свою загарбницьку війну проти України, але щодо санкцій, то запровадження їх щодо осіб або організацій загалом є внутрішнім процесом серед країн-членів ЄС", – зазначив він.

Представник зовнішньополітичної служби додав, що ця процедура відбувається конфіденційно, і якщо країни-члени ЄС розмірковують, щоб додати осіб або організації до санкційних списків, то вносять таку пропозицію.

"Згодом на основі критеріїв, викладених у конкретному режимі санкцій, держави-члени, якщо є достатньо доказів, можуть ухвалити одностайне рішення щодо такого списку, після чого санкції оголошують, тому на цьому етапі я не маю жодних коментарів щодо можливих пропозицій від держав-членів", – вказав Стано.

Він також нагадав, що санкції – це юридичний процес Євросоюзу, тому її потрібно підкріплювати відповідними доказами, вони мають відповідати критеріям, визначеним у режимі санкцій, і крім того, їх мають ухвалити держави-члени ЄС одноголосно.

Раніше депутат Європарламенту Гі Вергофстадт закликав запровадити санкції проти Такера Карлсона у зв’язку з його інтерв’ю з Владіміром Путіним.

Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського.

Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі Fox News з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.

У листопаді експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона як потенційного партнера та віцепрезидента.