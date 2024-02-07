У Байдена прокоментували інтерв’ю Путіна "американському Соловйову": Правда на нашому боці

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван відреагував на те, що колишній ведучий Fox News Такер Карлсон вирішив поїхати до держави-агресора РФ й узяти інтерв’ю в її президента Владіміра Путіна.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на пресконференції 7 лютого разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Салліван визнав, що у США, Європі та інших країнах є критики військової допомоги Україні з боку Заходу, й ця критика почала лунати ще до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Ми неодноразово пояснювали, чому підтримка України є основоположним інтересом національної безпеки Сполучених Штатів та трансатлантичного Альянсу. І я вважаю, що наша точка зору переважає досі", – вважає він.

Радник Байдена звернув увагу, що переважна більшість американців підтримують подальшу допомогу Україні, так само як і більшість членів Конгресу США з обох партій.

"Ми продовжимо дотримуватись цього курсу й наголошувати, що полишення України в цей момент, в цей час буде засадничо хибним з погляду головних інтересів нацбезпеки і США, і наших союзників у НАТО. І ми вважаємо, що наша точка зору переважатиме й надалі, бо правда – на нашому боці", – підсумував Салліван.

Такер Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського.

Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі Fox News з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.