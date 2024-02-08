В ЕС прокомментировали возможность санкций против "американского Соловьева" за интервью с Путиным

В Еврокомиссии высказались относительно призывов ввести санкции против американского скандального бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в связи с его интервью с Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в четверг.

"Мы еще не видели интервью, но мы все можем предположить, что Путин может сказать. Я имею в виду, что это хронический лжец, который просто распространяет ложь о своей захватнической войне против Украины, но относительно санкций, то введение их в отношении лиц или организаций в целом является внутренним процессом среди стран-членов ЕС", – отметил он.

Представитель внешнеполитической службы добавил, что эта процедура происходит конфиденциально, и если страны-члены ЕС размышляют, чтобы добавить лиц или организации в санкционные списки, то вносят такое предложение.

"Впоследствии на основе критериев, изложенных в конкретном режиме санкций, государства-члены, если есть достаточно доказательств, могут принять единогласное решение по такому списку, после чего санкции объявляются, поэтому на этом этапе я не имею никаких комментариев относительно возможных предложений от государств-членов", – указал Стано.

Он также напомнил, что санкции – это юридический процесс Евросоюза, поэтому их нужно подкреплять соответствующими доказательствами, они должны соответствовать критериям, определенным в режиме санкций, и кроме того, их должны принять государства-члены ЕС единогласно.

Ранее депутат Европарламента Ги Вергофстадт призвал ввести санкции против Такера Карлсона в связи с его интервью с Владимиром Путиным.

Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского.

Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале Fox News с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.

В ноябре экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента.