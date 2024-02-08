Шольц перед візитом у США: Перемога Росії в Україні поставить під загрозу всіх нас 

Напередодні візиту до США канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував колонку у виданні The Wall Street Journal, у якій застеріг від перемоги РФ в Україні та закликав зберігати підтримку Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Колонка Шольца вийшла під заголовком "Перемога Росії в Україні поставить під загрозу всіх нас".

У матеріалі канцлер наголосив, що Захід повинен продовжувати підтримувати Київ, зберігати міцність НАТО і відкинути спроби Владіміра Путіна розділити союзників.

"Не сумнівайтеся: перемога Росії в Україні буде не лише кінцем України як вільної, демократичної і незалежної держави, але й кардинально змінить обличчя Європи", – заявив Шольц.

Він додав, що потенційна перемога РФ "завдасть серйозного удару по ліберальному світовому порядку".

Шольц сказав, що "чим швидше пан Путін зрозуміє, що ми втягнуті в це надовго, тим швидше закінчиться війна в Україні".

"Наше послання чітке: ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, то незабаром можемо прокинутися у світі, ще більш нестабільному, загрозливому і непередбачуваному, ніж за часів холодної війни", – переконаний канцлер Німеччини.

Він попередив, що Україна незабаром може зіткнутися з серйозною нестачею зброї та боєприпасів, а довгострокові наслідки і витрати, пов'язані з нездатністю зупинити агресію Путіна, затьмарять будь-які інвестиції, які Захід робить зараз.

"Єдиний спосіб, яким ми можемо сприяти встановленню тривалого миру, – це збереження нашої підтримки, єдності та рішучості", – наголосив Шольц.

У четвер Шольц відбуває до Вашингтона, де в п'ятницю проведе переговори з Байденом.

Раніше Шольц напередодні візиту до Вашингтона висловив сподівання, що Конгрес США зможе ухвалити необхідну фінансову підтримку Україні, та закликав західні країни продовжувати тиск на РФ.

Перед цим у Білому домі повідомили, що під час зустрічі Байден і Шольц "підтвердять свою рішучу підтримку захисту Україною своєї землі та її народу від загарбницької війни Росії".