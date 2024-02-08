Шольц перед визитом в США: Победа России в Украине поставит под угрозу всех нас

Накануне визита в США канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал колонку в издании The Wall Street Journal, в которой предостерег от победы РФ в Украине и призвал сохранять поддержку Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Колонка Шольца вышла под заголовком "Победа России в Украине поставит под угрозу всех нас".

В материале канцлер подчеркнул, что Запад должен продолжать поддерживать Киев, сохранять прочность НАТО и отвергнуть попытки Владимира Путина разделить союзников.

"Не сомневайтесь: победа России в Украине будет не только концом Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и кардинально изменит лицо Европы", – заявил Шольц.

Он добавил, что потенциальная победа РФ "нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку".

Шольц сказал, что "чем быстрее господин Путин поймет, что мы втянуты в это надолго, тем быстрее закончится война в Украине".

"Наше послание четкое: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России. Если мы этого не сделаем, то вскоре можем проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем во времена холодной войны", – убежден канцлер Германии.

Он предупредил, что Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов, а долгосрочные последствия и расходы, связанные с неспособностью остановить агрессию Путина, затмят любые инвестиции, которые Запад делает сейчас.

"Единственный способ, которым мы можем способствовать установлению прочного мира, – это сохранение нашей поддержки, единства и решимости", – подчеркнул Шольц.

В четверг Шольц отбывает в Вашингтон, где в пятницу проведет переговоры с Байденом.

Ранее Шольц накануне визита в Вашингтон выразил надежду, что Конгресс США сможет принять необходимую финансовую поддержку Украине, и призвал западные страны продолжать давление на РФ.

Перед этим в Белом доме сообщили, что во время встречи Байден и Шольц "подтвердят свою решительную поддержку защиты Украиной своей земли и ее народа от захватнической войны России".