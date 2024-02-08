У Грузії евакуювали кілька десятків будинків через загрозу зсуву

У грузинському регіоні Аджарія евакуювали понад три десятки родин через загрозу зсуву у цій зоні.

Про це повідомляє "Новости Грузия", пише "Європейська правда".

35 родин евакуювали у муніципалітеті Хуло через "активізацію процесів зсуву у кількох місцях".

Перед цим у ніч на четвер стався зсув у селі Кінчаурі, там пошкоджено автомобільний міст.

Також зсув стався у Хашурському муніципалітеті, про постраждалих не повідомляють.

Евакуацію проводили також у курортному селі Сурамі у центрі країни.

Через зсув у Харагаульському районі на два дні призупиняли рух потягів.

Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 лютого внаслідок зсуву у селі Неергеті Багтатського муніципалітету, що на заході Грузії, загинули дев’ять осіб. Причиною вважають інтенсивні опади.

На початку серпня минулого року у Грузії внаслідок зсуву ґрунту в курортному селищі Шові загинули 32 осіб, серед них українська медійниця з родиною.