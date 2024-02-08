В Грузии эвакуировали жителей нескольких десятков домов из-за угрозы оползня

В грузинском регионе Аджария эвакуировали более трех десятков семей из-за угрозы оползня в этой зоне.

Об этом сообщает "Новости Грузия", пишет "Европейская правда".

35 семей эвакуировали в муниципалитете Хуло из-за "активизации оползневых процессов в нескольких местах".

Перед этим в ночь на четверг произошел оползень в селе Кинчаури, там поврежден автомобильный мост.

Также оползень произошел в Хашурском муниципалитете, о пострадавших не сообщается.

Эвакуацию проводили также в курортном селе Сурами в центре страны.

Из-за оползня в Харагаульском районе на два дня приостанавливали движение поездов.

Напомним, в ночь с 6 на 7 февраля в результате оползня в селе Неергети Багтатского муниципалитета, что на западе Грузии, погибли девять человек. Причиной считают интенсивные осадки.

В начале августа прошлого года в Грузии в результате оползня в курортном поселке Шови погибли 32 человека, среди них украинская медийщица с семьей.