В Грузии эвакуировали жителей нескольких десятков домов из-за угрозы оползня
В грузинском регионе Аджария эвакуировали более трех десятков семей из-за угрозы оползня в этой зоне.
Об этом сообщает "Новости Грузия", пишет "Европейская правда".
35 семей эвакуировали в муниципалитете Хуло из-за "активизации оползневых процессов в нескольких местах".
Перед этим в ночь на четверг произошел оползень в селе Кинчаури, там поврежден автомобильный мост.
Также оползень произошел в Хашурском муниципалитете, о пострадавших не сообщается.
Эвакуацию проводили также в курортном селе Сурами в центре страны.
Из-за оползня в Харагаульском районе на два дня приостанавливали движение поездов.
Напомним, в ночь с 6 на 7 февраля в результате оползня в селе Неергети Багтатского муниципалитета, что на западе Грузии, погибли девять человек. Причиной считают интенсивные осадки.
В начале августа прошлого года в Грузии в результате оползня в курортном поселке Шови погибли 32 человека, среди них украинская медийщица с семьей.