Швеція хоче долучитись до місій США і ЄС із захисту судноплавства у Червоному морі

Уряд Швеції прагне долучитись до двох окремих операцій на чолі зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом, покликаних захистити торговельні судна в Червоному морі від атак єменських повстанців-хуситів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT, 8 лютого заявив шведський міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом.

Після зустрічі з парламентськими комітетами з питань оборони та закордонних справ голова шведського МЗС підтвердив наміри долучитись до операцій Prosperity Guardian на чолі зі США та Aspides, яку мають запустити в межах ЄС.

"Основне завдання – забезпечити захист цивільного судноплавства від невибіркових нападів повстанців-хуситів, які загрожують життєво важливим елементам світової торгівлі. Ми несемо спільну відповідальність з нашими країнами-партнерами", – пояснив Більстрьом.

Він не уточнив, як саме Швеція може долучитись до цих місій. Раніше голова Міноборони Швеції допустив, що може йтись про відрядження шведських штабних офіцерів для допомоги в плануванні операцій.

Наразі уряд Швеції веде переговори з парламентом, позаяк згода останнього обов’язкова для долучення до військових операцій за кордоном.

Як відомо, Євросоюз має намір розпочати військово-морську місію в регіоні пізніше цього місяця, щоб допомогти захистити міжнародні судна від нападів, але прагне відмежуватися від американо-британської операції.

Після того, як підтримувані Іраном сили хуситів почали нападати на судна в Червоному морі, що вони називають актами солідарності з палестинцями проти Ізраїлю, в рамках американсько-британської операції були завдані повітряні удари по об'єктах хуситів, розташованих в Ємені.