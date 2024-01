США із союзниками завдали нової серії ударів по об’єктах хуситів в Ємені

У ніч з 22 на 23 січня сили США та Великої Британії за підтримки союзників з Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів завдали ударів по восьми об'єктах хуситів в районах Ємену.

Про це повідомила пресслужба Центрального командування армії США, інформує "Європейська правда".

Удари завдавалися по підконтрольних хуситам районах, які бойовики використовують для атак на міжнародні торговельні судна і кораблі ВМС США в регіоні.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen



As part of ongoing international efforts to respond to increased Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Jan. 22 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa / Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK… pic.twitter.com/BQwEKZqMAo