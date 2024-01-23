США із союзниками завдали нової серії ударів по об’єктах хуситів в Ємені

У ніч з 22 на 23 січня сили США та Великої Британії за підтримки союзників з Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів завдали ударів по восьми об'єктах хуситів в районах Ємену.

Про це повідомила пресслужба Центрального командування армії США, інформує "Європейська правда".

Удари завдавалися по підконтрольних хуситам районах, які бойовики використовують для атак на міжнародні торговельні судна і кораблі ВМС США в регіоні.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen



As part of ongoing international efforts to respond to increased Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Jan. 22 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa / Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK… pic.twitter.com/BQwEKZqMAo January 22, 2024

Цілями були ракетні системи і пускові установки, системи протиповітряної оборони, радари і глибоко закопані сховища зброї.

"Ці удари мають на меті послабити здатність хуситів продовжувати свої безрозсудні і незаконні напади на кораблі США і Великої Британії, а також на міжнародне комерційне судноплавство в Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці і Аденській затоці", – йдеться у повідомленні.

У командуванні додали, що ці удари не були частиною операції із захисту Червоного моря Prosperity Guardian.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжать завдавати ударів по підтримуваних Іраном повстанцях-хуситах у Ємені, визнавши, що останні атаки проти них не зупинили нападів на судна в Червоному морі.