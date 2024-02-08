Швеция хочет присоединиться к миссиям США и ЕС по защите судоходства в Красном море

Правительство Швеции стремится присоединиться к двум отдельным операциям во главе с Соединенными Штатами и Европейским Союзом, призванным защитить торговые суда в Красном море от атак йеменских повстанцев-хуситов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT, 8 февраля заявил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

После встречи с парламентскими комитетами по вопросам обороны и иностранных дел глава шведского МИД подтвердил намерения присоединиться к операциям Prosperity Guardian во главе с США и Aspides, которую должны запустить в рамках ЕС.

"Основная задача – обеспечить защиту гражданского судоходства от неизбирательных нападений повстанцев-хуситов, которые угрожают жизненно важным элементам мировой торговли. Мы несем общую ответственность с нашими странами-партнерами", – пояснил министр.

Он не уточнил, как именно Швеция может присоединиться к этим миссиям. Ранее глава Минобороны Швеции допустил, что речь может идти о командировке шведских штабных офицеров для помощи в планировании операций.

Сейчас правительство Швеции ведет переговоры с парламентом, поскольку согласие последнего обязательно для приобщения к военным операциям за рубежом.

Как известно, Евросоюз намерен начать военно-морскую миссию в регионе позже в этом месяце, чтобы помочь защитить международные суда от нападений, но стремится отмежеваться от американо-британской операции.

После того как поддерживаемые Ираном силы хуситов начали нападать на суда в Красном море, что они называют актами солидарности с палестинцами против Израиля, в рамках американо-британской операции были нанесены воздушные удары по объектам хуситов, расположенным в Йемене.