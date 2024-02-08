Нове виверження, що почалося біля столиці Ісландії вранці, вже стихає

Виверження вулкана, що відновилося на півострові Рейк’янес після кількатижневої паузи вранці 8 лютого, вже втрачає силу.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

Виверження лави з тріщини довжиною близько 3 км було ще доволі потужним опівдні за місцевим часом, а після того його інтенсивність почала швидко спадати.

Геофізик з Норвезького метеорологічного агентства Бенедикт Офейгссон зазначає, що це може виявитися і тимчасовою паузою перед новим посиленням виверження.

За його словами, це виверження на початку було потужнішим, аніж грудневе у цьому ж районі, але загалом вони дуже подібні і, скоріш за все, цей період активності також буде нетривалим.

Науковець каже, що зі значною ймовірністю виверження у цьому районі тепер стануть "нормою" на найближчі місяці або роки і будуть періодично повторюватися.

Нагадаємо, відновлення виверження на півострові Рейк’янес, впритул до рибальського містечка Гріндавік, вранці 8 лютого є вже третім за останні кілька місяців.

Перше виверження почалося 18 грудня, друге – 14 січня. Під час другого епізоду відкрилася додаткова тріщина, лава з якої обійшла захисний мур біля міста і знищила три будинки у Гріндавіку.

Теперішнє виверження зачепило комунікації, які йдуть від електростанції Свартсенгі поблизу Блакитної лагуни, служби намагаються відновити постачання населеному пункту, який лишився без гарячої води, і краще захистити станцію.

Пошкодження лавою електролінії, що йде від неї, вплинуло на роботу енергосистеми у масштабах країни.