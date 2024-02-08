Новое извержение, начавшееся возле столицы Исландии утром, уже стихает

Извержение вулкана, возобновившееся на полуострове Рейкьянес после многонедельной паузы утром 8 февраля, уже теряет силу.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

Извержение лавы из трещины длиной около 3 км было еще довольно мощным в полдень по местному времени, а после того его интенсивность начала быстро спадать.

Геофизик из Норвежского метеорологического агентства Бенедикт Офейгссон отмечает, что это может оказаться и временной паузой перед новым усилением извержения.

По его словам, это извержение в начале было мощнее, чем декабрьское в этом же районе, но в целом они очень похожи и, скорее всего, этот период активности также будет непродолжительным.

Ученый говорит, что со значительной вероятностью извержения в этом районе теперь станут "нормой" на ближайшие месяцы или годы и будут периодически повторяться.

Напомним, возобновление извержения на полуострове Рейкьянес, вплотную к рыбацкому городку Гриндавик, утром 8 февраля является уже третьим за последние несколько месяцев.

Первое извержение началось 18 декабря, второе – 14 января. Во время второго эпизода открылась дополнительная трещина, лава из которой обошла защитную стену возле города и уничтожила три дома в Гриндавике.

Нынешнее извержение задело коммуникации, которые идут от электростанции Свартсенги вблизи Голубой лагуны, службы пытаются восстановить снабжение населенного пункта, который остался без горячей воды, и лучше защитить станцию.