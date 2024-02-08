В Ісландії почалося друге в цьому році виверження вулкана

У четвер на південному заході Ісландії вдруге за цей рік сталося виверження вулкана.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ісландський мовник RUV.

Виверження відбувається всього через три тижні від останнього виверження.

фото Iceland monitor

Значне підвищення сейсмічної активності біля Фаґрадалсф'ялля на півострові Рейк’янес відбулося о 5:20 ранку, а магма вийшла на поверхню близько 6 ранку.

Виверження відбувається в районі, де почалося останнє виверження, приблизно за кілометр від міста Гріндавік. Зараз існує ризик відкриття вулканічних тріщин, оскільки магми в тунель надходить більше, ніж виходить.

Зазначається, що такі виверження починаються з великою силою, але потім швидко вщухають.

Всі активні зони популярної серед туристів Блакитної лагуни були евакуйовані вночі та вранці через землетрус, що стався вночі в серії кратерів Сундхнукс, і подальше виверження. У повідомленні Blue Lagoon йдеться, що евакуація пройшла успішно, і гості вже прибули в інші готелі або знаходяться на шляху до них. Усі заклади Blue Lagoon у Сварценгі сьогодні будуть зачинені.

Це виверження вже шосте на півострові Рейк’янес, починаючи від 2021 року.

Нагадаємо, виверження на північ від Гріндавіка поновилось 14 січня, менш як через місяць після завершення грудневого виверження у цьому районі. Лава почала витікати з нової тріщини, що відкрилася впритул до міста, та знищила три житлові будинки, але збудовані наперед захисні вали дозволили запобігти більшій шкоді.

Під час виверження 18-22 грудня місто залишилося неушкодженим, хоча були побоювання, що лава від початку піде у напрямку Гріндавіка.