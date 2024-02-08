США наложили очередные санкции из-за нарушения "потолка цен" на российскую нефть

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 8 февраля объявило второй в 2024 году пакет санкций из-за нарушения ценовых ограничений на морские перевозки российской нефти.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Новые санкции США касаются четырех юридических лиц и одного судна, которые были задействованы в схеме нарушения "потолка цен" на российскую нефть в 60 долларов за баррель в конце 2023 года.

Под ограничения попали три компании, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах, и одна – в Либерии. Одна из этих компаний, например, в ноябре 2023 года продала российскую нефть марки Urals по цене более 80 долларов за баррель.

Также санкции коснулись танкера NS Leader, которым с сентября 2023 года управляет одна из подсанкционных компаний.

Напомним, это второй в 2024 году пакет санкций США против нарушителей "потолка цен" на роснефть; первый был объявлен в середине января.

В декабре 2022 года Запад установил верхний предел цены на морской экспорт российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Санкции также запрещают западным компаниям предоставлять услуги по перевозке нефти из РФ по выше "потолка" цене.

Ограничение заставило Россию переориентировать продажу нефти на гораздо более отдаленные страны, такие как Китай и Индия, а также инвестировать в "теневые флоты" из изношенных танкеров, которые официально не отслеживаются.

Начиная с октября, Министерство финансов США начало активно наказывать компании, которые перевозили российскую нефть по цене выше "потолка цен".