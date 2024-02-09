Румунія дозволила швидке розгортання сил НАТО в разі дуже серйозних загроз

Румунія дозволила розгортання сил НАТО високої готовності на румунській території у разі серйозних загроз.

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс парламенту в листі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Завдяки цьому рішенню Північноатлантична рада може прийняти рішення про розгортання на румунській території об'єднаних оперативно-тактичних груп дуже швидкого реагування в разі раптової серйозної кризи безпеки, що загрожує національній незалежності і суверенітету країни, "з метою швидкого реагування на кризу і запобігання її ескалації", підкреслив президент у листі.

Для забезпечення швидкого розгортання цих сил протягом 72 годин необхідне попереднє схвалення їхнього розгортання або транзиту через територію країни, додав він.

Парламент Румунії обговорить рішення президента на наступному спільному засіданні в найближчі тижні.

Глава румунського Генштабу Георгіца Влад також пропонує підвищити таку готовність серед населення, закликаючи румунську владу ухвалити закони і заходи для поліпшення готовності населення до потенційних російських загроз, попереджаючи, що перемога Москви в Україні може заохотити подальшу агресію.

Але ці заклики викликали досить палкі дебати, прем'єр-міністр Марчел Чолаку відступив від заяв воєначальника, а посол Росії Валерій Кузьмін швидко відреагував на них.

"Як тільки Румунія запрошує ще більше військ і заявляє про свою стурбованість військовою службою, то, безумовно, слід передбачити певні наслідки. Ми говоримо про них відкрито, але в жодному разі не прагнемо війни", – сказав Кузьмін.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, рідною країною якого є Румунія, також не погодився з начальником румунського Генштабу щодо необхідності готуватися до війни з Росією.