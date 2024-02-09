Румыния разрешила быстрое развертывание сил НАТО в случае очень серьезных угроз

Румыния разрешила развертывание сил НАТО высокой готовности на румынской территории в случае серьезных угроз.

Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис парламенту в письме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Благодаря этому решению Североатлантический совет может принять решение о развертывании на румынской территории объединенных оперативно-тактических групп очень быстрого реагирования в случае внезапного серьезного кризиса безопасности, угрожающего национальной независимости и суверенитету страны, "с целью быстрого реагирования на кризис и предотвращения его эскалации", подчеркнул президент в письме.

Для обеспечения быстрого развертывания этих сил в течение 72 часов необходимо предварительное одобрение их развертывания или транзита через территорию страны, добавил он.

Парламент Румынии обсудит решение президента на следующем совместном заседании в ближайшие недели.

Глава румынского Генштаба Георгица Влад также предлагает повысить такую готовность среди населения, призывая румынские власти принять законы и меры для улучшения готовности населения к потенциальным российским угрозам, предупреждая, что победа Москвы в Украине может поощрить дальнейшую агрессию.

Но эти призывы вызвали довольно жаркие дебаты, премьер-министр Марчел Чолаку отступил от заявлений военачальника, а посол России Валерий Кузьмин быстро отреагировал на них.

"Как только Румыния приглашает еще больше войск и заявляет о своей обеспокоенности военной службой, то, безусловно, следует предвидеть определенные последствия. Мы говорим о них открыто, но ни в коем случае не стремимся к войне", – сказал Кузьмин.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, родной страной которого является Румыния, также не согласился с начальником румынского Генштаба о необходимости готовиться к войне с Россией.