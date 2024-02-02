Прем’єр Румунії відкинув заяву глави Генштабу про підготовку до війни з РФ

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не погодився із заявою очільника Генштабу Георгіци Влада про необхідність готуватись до можливого поширення російської агресії за межі України.

Як пише "Європейська правда", заяву румунського прем’єра наводить Euractiv.

Чолаку заявив, що Румунія не братиме участі у жодних війнах.

Відповідь Чолаку з'явилася після того, як Георгіца Влад попередив, що румунам слід готуватися до можливості війни, головним чином, якщо Росія досягне успіху в Україні.

"Давайте зберігати спокій, Румунія не вступить у жодну війну", – сказав румунський прем’єр.

Очільник румунського Генштабу наголошував, що Росія "стала проблемою для світового порядку і для демократії", тож фактично веде війну не просто з Україною, а "з демократичним світом".

"Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватись, і ми повинні ухвалити відповідні заходи, щоб бути готовими", – додав він.

Голова румунського Генштабу підкреслив, що в разі перемоги в Україні РФ не зупиниться і, найімовірніше, нападе на Молдову й викличе ескалацію на Західних Балканах.

Нагадаємо, схожі заяви останнім часом пролунали від військових багатьох інших країн. Так, міністр оборони Німеччини припускає, що Росія може напасти на когось із членів НАТО через 5-8 років.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

А головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти "вікно можливостей" на підготовку до потенційного прямого протистояння Росії, тому що цей час може скінчитись вже за кілька років.