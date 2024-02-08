Заступник генсека НАТО прокоментував заяву топвійськового Румунії про потребу готуватися до війни

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, рідною країною якого є Румунія, не погодився з начальником Генштабу Румунії щодо необхідності готуватися до війни з Росією.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Джоане сказав, що не бачить безпосередніх ризиків для безпеки Румунії, визнавши також, що заяви багатьох європейських військових та політиків щодо такого найгіршого сценарію суперечать одне одному.

"Давайте казати максимально зрозуміло: робота наших військових лідерів – готуватися до найгірших сценаріїв. А обов’язок нас, політичних лідерів – зробити так, щоби ці сценарії не реалізувалися", – зазначив заступник генсека НАТО.

"Тож ми не бачимо безпекових ризиків для Румунії та інших країн-союзниць. Але ми бачимо потребу більше інвестувати в обороноздатність, економічну стійкість і загалом у те, щоб суспільство було готово до всіляких потрясінь – не обов’язково військового характеру, а таких, що можуть "прийти" з багатьох інших напрямків", – сказав Мірча Джоане.

Нагадаємо, очільник Генштабу Румунії Георгіца Влад заявив про необхідність готуватись до можливого поширення російської агресії за межі України.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не погодився з його думкою.

Схожі заяви останнім часом пролунали від військових багатьох інших країн. Так, міністр оборони Німеччини припускає, що Росія може напасти на когось із членів НАТО через 5-8 років.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

А головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти "вікно можливостей" на підготовку до потенційного прямого протистояння Росії, тому що цей час може скінчитись вже за кілька років.