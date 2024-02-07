Столтенберг привітав створення Сил безпілотних систем у ЗСУ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав наміри України розвивати використання безпілотників у Збройних Силах, створивши для цього окремий рід військ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав 7 лютого на спільній пресконференції з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном у Брюсселі.

Генсек Альянсу вказав, що "вітає зусилля з осучаснення українських Збройних Сил на тлі загарбницької війни Росії проти України".

"І це, звісно, стосується всього, що вони (українці. – Ред.) роблять, аби більше вкладати у дрони й більше їх виробляти. Ці зусилля здійснюються за підтримки НАТО та союзників у НАТО", – підкреслив Столтенберг.

Він нагадав, що дрони відіграли важливу роль у нинішній російсько-українській війні, й союзники України в НАТО надавали відповідну підтримку – зокрема Туреччина, яка ще до лютого 2022-го передала безпілотники Bayraktar.

"Нині вона (Туреччина. – Ред.) будує новий завод із виробництва дронів в Україні. І це – один із багатьох прикладів того, як союзники підтримують Україну не лише прямими поставками зброї та боєприпасів, а й також інвестиціями в розвиток її оборонного виробництва", – підсумував генсек.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити у ЗСУ окремий рід – Сили безпілотних систем.

У Міністерстві оборони України сподіваються, що створення Сил безпілотних систем сприятиме розвитку підрозділів дронарів, їхній обізнаності та вправності.