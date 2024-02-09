Президент Литвы раскритиковал военных за недостаточное внимание к дронам

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал военных страны за недостаточное внимание к возможностям беспилотников, заявив, что они играют решающую роль в общей оборонной стратегии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Кажется, что наши военные еще не до конца осознали тот факт, что развитие беспилотников является очень важной частью нашей общей оборонной стратегии", – сказал литовский президент.

Он добавил, что национальная оборонная система не должна думать, что только у нее есть опыт в вопросах, связанных с развитием возможностей беспилотников.

Науседа пообещал обсудить ситуацию с министром обороны и начальником Генштаба.

"Я думаю, что мы должны встретиться с министром обороны и начальником Генштаба и ознакомиться со стратегией развития беспилотников, которая, по словам военных, подготовлена, и, наверное, провести заседание Государственного совета обороны по этому вопросу, потому что мы просто не имеем права терять время", – сказал Науседа.

На прошлой неделе премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что литовское правительство недавно начало разработку собственной концепции по этому вопросу.

Некоторые политики начали уделять больше внимания беспилотникам после начала полномасштабного вторжения России в Украину, где обе стороны используют дроны для выполнения различных задач – от разведки до уничтожения вражеских целей.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать в ВСУ отдельный род войск – Силы беспилотных систем.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерения Украины развивать использование беспилотников в Вооруженных силах.