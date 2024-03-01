У Палаті представників спробують обійти Джонсона для схвалення допомоги Україні

Проукраїнський республіканець у Палаті представників США Брайан Фітцпатрік готує спробу обійти спікера Майка Джонсона, щоб домогтися схвалення допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Axios.

"Ми повинні щось зробити… Це екзистенціально, це чутливо до часу. Незалежно від того, чи це наш продукт, чи чийсь інший, ми просто повинні донести до них гроші", – сказав Фітцпатрік.

Конгресмен повідомив журналістам, що готує так звану петицію про звільнення, яка може змусити Палату представників проголосувати, якщо вона набере 218 підписів.

Така петиція потребуватиме підтримки невеликої кількості республіканців, за умови, що вона отримає підписи більшості демократів Палати представників.

Цей маневр також вимагає певного часу – 30 днів сесії Палати представників – перш ніж петиція може бути винесена на голосування.

Фітцпатрік сказав, що петиція буде готова до підписання на початку березня, і дав зрозуміти, що очікує, що під нею підпишуться деякі республіканці.

Відповідаючи на запитання про глибину підтримки республіканців, він сказав журналістам: "Більше, ніж ви думаєте... багато людей, які знають, що це правильно".

Один з республіканців Палати представників, який говорив на умовах анонімності, сказав Axios, що вони дадуть свій підпис, "якщо не буде ніякого іншого прогресу".

Але Фітцпатрік також підкреслив, що петиція про звільнення головним чином послужить для того, щоб "натиснути на точку тиску, щоб щось було зроблено якнайшвидше".

Фітцпатрік сказав, що він ще не вирішив, яку версію допомоги Україні намагатиметься винести на розгляд.

Раніше спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

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