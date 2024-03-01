В Палате представителей попытаются обойти Джонсона для одобрения помощи Украине

Проукраинский республиканец в Палате представителей США Брайан Фитцпатрик готовит попытку обойти спикера Майка Джонсона, чтобы добиться одобрения помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Axios.

"Мы должны что-то сделать... Это экзистенциально, это чувствительно ко времени. Независимо от того, это наш продукт, или чей-то другой, мы просто должны донести до них деньги", – сказал Фитцпатрик.

Конгрессмен сообщил журналистам, что готовит так называемую петицию об увольнении, которая может заставить Палату представителей проголосовать, если она наберет 218 подписей.

Такая петиция потребует поддержки небольшого количества республиканцев, при условии, что она получит подписи большинства демократов Палаты представителей.

Этот маневр также требует определенного времени – 30 дней сессии Палаты представителей – прежде чем петиция может быть вынесена на голосование.

Фитцпатрик сказал, что петиция будет готова к подписанию в начале марта, и дал понять, что ожидает, что под ней подпишутся некоторые республиканцы.

Отвечая на вопрос о глубине поддержки республиканцев, он сказал журналистам: "Больше, чем вы думаете... много людей, которые знают, что это правильно".

Один из республиканцев Палаты представителей, говоривший на условиях анонимности, сказал Axios, что они дадут свою подпись, "если не будет никакого другого прогресса".

Но Фитцпатрик также подчеркнул, что петиция об увольнении главным образом послужит для того, чтобы "нажать на точку давления, чтобы что-то было сделано как можно быстрее".

Фитцпатрик сказал, что он еще не решил, какую версию помощи Украине будет пытаться вынести на рассмотрение.

Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

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