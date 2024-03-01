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Розвідка Британії оцінила здатності ОПК Росії у забезпеченні війни у 2024 році

П'ятниця, 1 березня 2024, 12:59

Британська розвідка стверджує, що оборонно-промисловий комплекс Росії не здатний повністю забезпечити потреби її війни проти України, але при цьому здатний забезпечити перевагу над Україною у цьому році.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 1 березня.

Зазначається, що оборонна промисловість Росії у 2023 році істотно наростила виробництво за рахунок збільшення числа людей, що працюють в ОПК, до 3,5 млн людей, збільшення числа змін і розширення наявних виробничих ліній.

Водночас збільшене виробництво відбувається за рахунок відновлення і модернізації існуючих запасів, а не нового виробництва. Наприклад, переважна більшість основних бойових танків, випущених у 2023 році, складається з відновлених машин.

Крім того, як зазначається, у 2023 році зросло виробництво артилерійських боєприпасів. "Однак виробництво снарядів, ймовірно, досягне піка в наступні 12 місяців з огляду на обмежені потужності", – йдеться в огляді.

"Хоча оборонна промисловість нездатна повною мірою забезпечити потреби російських операцій проти України, вона майже напевно здатна надати матеріальну перевагу над Україною у 2024 році", – стверджує британська розвідка.

Раніше британська розвідка проаналізувала втрати російської армії за два роки повномасштабної війни в Україні.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії проаналізувала, як РФ виправдовує затягування війни проти України.

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Війна з РФ