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Розвідка Британії оцінила втрати РФ на другий рік повномасштабного вторгнення

Субота, 24 лютого 2024, 13:25

Британська розвідка проаналізувала втрати російської армії за два роки повномасштабної війни в Україні.

Про це йдеться у новому розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".

"За два роки конфлікту російські втрати відповідають, а в багатьох випадках і перевищують ті, що становили початкову чисельність військ РФ", – зазначає розвідка.

Як вказують аналітики, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків та 5 тисяч БМП і БТР, водночас вбито та поранено, ймовірно, близько 350 тисяч військовослужбовців РФ.

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В огляді Міноборони Британії заявили, що для широкомасштабного вторгнення в Україну Росія спочатку розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп, до складу яких, ймовірно, входило близько 1300 танків, понад 5 тисяч бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР) та щонайменше 100 тисяч чоловік особового складу.

Розвідка зауважує, що мобілізація та вербування, а також виробництво та ремонт техніки дозволили Росії компенсувати втрати.

"Російські війська в Україні зараз більші за чисельністю, ніж на початку (повномасштабної) війни. Вони здатні продовжувати атаки вздовж лінії фронту та застосовувати стратегію виснаження українських сил", – йдеться в огляді.

Напередодні британська розвідка констатувала, що російське керівництво продовжує посилювати цензуру всередині країни щодо звичайних громадян та ЗМІ.

У попередньому огляді розвідка Британії проаналізувала, як РФ виправдовує затягування війни проти України.

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