Укр Рус Eng

Макрон пообіцяв скупатися в Сені, де дозволять плавати після сторічної перерви

П'ятниця, 1 березня 2024, 15:59

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв одного дня скупатися у річці Сені, що протікає через Париж, після завершення масштабних очисних робіт і її відкриття для купання після 100-річної перерви.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Під час церемонії відкриття олімпійського містечка у передмісті Парижа Макрона запитали, чи він сам наважиться купатися у Сені, де проходитиме частина змагань у рамках Олімпіади. 

Президент відповів, що одного дня зробить це, але пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп. 

Париж саме завершує коштовний проєкт з очищення річки, де близько 100 років купання було заборонене через стан води. У 2023 році там вже мала відбутися спортивна подія для плавців, але її скасували через витік каналізації. 

Перед цим скупатися у Сені пообіцяла мер Парижа Анн Ідальго. 

На Сені в центрі Парижа заплановано проведення трьох олімпійських і паралімпійських змагань – тріатлону, марафонського плавання і паратріатлону. До 2025 року з набережної будуть доступні три зони для плавання просто неба.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція