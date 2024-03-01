Макрон пообіцяв скупатися в Сені, де дозволять плавати після сторічної перерви
Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв одного дня скупатися у річці Сені, що протікає через Париж, після завершення масштабних очисних робіт і її відкриття для купання після 100-річної перерви.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Під час церемонії відкриття олімпійського містечка у передмісті Парижа Макрона запитали, чи він сам наважиться купатися у Сені, де проходитиме частина змагань у рамках Олімпіади.
Президент відповів, що одного дня зробить це, але пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп.
Париж саме завершує коштовний проєкт з очищення річки, де близько 100 років купання було заборонене через стан води. У 2023 році там вже мала відбутися спортивна подія для плавців, але її скасували через витік каналізації.
Перед цим скупатися у Сені пообіцяла мер Парижа Анн Ідальго.
На Сені в центрі Парижа заплановано проведення трьох олімпійських і паралімпійських змагань – тріатлону, марафонського плавання і паратріатлону. До 2025 року з набережної будуть доступні три зони для плавання просто неба.