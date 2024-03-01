Макрон пообещал искупаться в Сене, где разрешат плавать после столетнего перерыва

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал однажды искупаться в реке Сене, протекающей через Париж, после завершения масштабных очистных работ и ее открытия для купания после 100-летнего перерыва.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Во время церемонии открытия олимпийского городка в пригороде Парижа Макрона спросили, решится ли он сам купаться в Сене, где будет проходить часть соревнований в рамках Олимпиады.

Президент ответил, что однажды сделает это, но пошутил, что не будет сообщать дату заранее, чтобы там не собралась целая толпа.

Париж как раз завершает дорогостоящий проект по очистке реки, где около 100 лет купание было запрещено из-за состояния воды. В 2023 году там уже должно было состояться спортивное событие для пловцов, но его отменили из-за прорыва канализации.

Перед этим искупаться в Сене пообещала мэр Парижа Анн Идальго.

На Сене в центре Парижа запланировано проведение трех олимпийских и паралимпийских соревнований – триатлона, марафонского плавания и паратриатлона. К 2025 году с набережной будут доступны три зоны для плавания под открытым небом.