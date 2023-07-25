Париж планує дозволити купання в Сені після сторічної перерви

За рік до початку Олімпіади Париж перебуває на завершальній стадії історичного очищення Сени, що незабаром поверне плавців і дайверів до річки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Заборонене протягом століття через брудну воду плавання у річці стане одним з головних надбань Ігор завдяки успішному проєкту відновлення вартістю 1,4 млрд євро.

На Сені в центрі Парижа заплановано проведення трьох олімпійських і паралімпійських змагань – тріатлону, марафонського плавання і паратріатлону. До 2025 року з набережної будуть доступні три зони для плавання просто неба.

"Коли люди побачать спортсменів, які плавають у Сені без проблем зі здоров'ям, вони будуть настільки впевнені, що самі почнуть повертатися до Сени. Це наш внесок у майбутнє", – прогнозує П'єр Рабадан, заступник мера Парижа, відповідальний за Олімпіаду.

Як і в багатьох західноєвропейських містах, у Парижі якість води в річці різко погіршилася через промислові стічні води, що скидалися вище за течією, та санітарні вимоги у зв'язку зі зростанням населення.

Водне життя постраждало настільки, що в 1960-х роках у місті було зафіксовано лише три види риби. У 1923 році влада заборонила плавати у Сені, хоча щорічні різдвяні змагання з кросу через річку проіснували до Другої світової війни.

Однією з головних проблем була односистемна каналізаційна інфраструктура XIX століття, яка об'єднувала використану воду з кухонь і ванних кімнат зі стічними водами з туалетів.

У звичайний час ці стоки течуть через комплекс підземних тунелів до очисних центрів на околицях. Однак під час сильних дощів система переповнюється, і надлишок води доводиться зливати в Сену.

Покращення за останні 20 років вже призвели до різкого зменшення кількості фекальних бактерій, що потрапляють у річку.

"Але складність полягала в тому, щоб усунути останні кілька відсотків, щоб річку можна було офіційно вважати чистою", – каже Самуель Колін-Канівес, головний інженер з питань санітарії в мерії Парижа.

Рішенням стало будівництво величезного підземного резервуара, який слугуватиме для зберігання стоків під час сильних дощів.

Мегабасейн буде введений в експлуатацію до Ігор наступного року, які розпочнуться наприкінці липня і продемонструють оновлену річку не лише як спортивний майданчик, а й як форум для церемонії відкриття, коли флотилія зі 160 човнів пропливе 6-кілометровою ділянкою до Ейфелевої вежі, везучи 10 000 атлетів.

Як повідомлялося, у латвійському місті Лієпая обвалилася стінка резервуара попереднього очищення стічних вод на міських очисних спорудах, внаслідок чого частина брудної води потрапила в Балтійське море.