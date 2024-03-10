Глава МЗС Польщі звернувся до Папи: Як щодо заклику до Путіна вивести війська з України?

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи Римського Франциска після його заяв про те, що Україна повинна мати відвагу "білого прапора", і вести переговори.

Про це Сікорський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Польський міністр вважає, що тепер Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України.

"Як щодо того, щоб для балансу закликати Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України?", – зазначив Сікорський.

Він підкреслив, що якби Путін вивів свої війська з України, "мир настав би одразу без потреби в переговорах".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану РФ війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора" і вести переговори.

Після того, як слова Франциска викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із заявою, в якій пояснив його слова, зокрема, зазначивши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи заяви Папи, підкреслив, що "не можна капітулювати перед злом".