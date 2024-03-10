Президент Латвії відповів на заяву Папи про "білий прапор": Не можна капітулювати перед злом
Президент Латвії Едгардс Рінкевичс різко відреагував на заяву Папи Римського Франциска, який сказав, що Україні слід мати "відвагу білого прапора" і вести переговори.
Про це латвійський президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
У своєму дописі Рінкевичс наголосив: "не можна капітулювати перед злом".
"Треба боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", – додав він.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану РФ війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора" і вести переговори.
Після того, як слова Франциска викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із заявою, в якій пояснив його слова, зокрема, зазначивши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".
Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наполіг на необхідності якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні.
Крім того, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою, у тому числі "мирного саміту" за участі Росії.