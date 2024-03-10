Президент Латвії відповів на заяву Папи про "білий прапор": Не можна капітулювати перед злом

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс різко відреагував на заяву Папи Римського Франциска, який сказав, що Україні слід мати "відвагу білого прапора" і вести переговори.

Про це латвійський президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

У своєму дописі Рінкевичс наголосив: "не можна капітулювати перед злом".

"Треба боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало", – додав він.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану РФ війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора" і вести переговори.

Після того, як слова Франциска викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із заявою, в якій пояснив його слова, зокрема, зазначивши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".

Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наполіг на необхідності якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні.

Крім того, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою, у тому числі "мирного саміту" за участі Росії.