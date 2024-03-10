Папа Римський сказав, що Україні слід мати "відвагу білого прапора", Ватикан пояснив цю заяву

Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану РФ війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора", і вести переговори.

Заяву понтифіка, зроблену в інтерв’ю швейцарській телерадіокомпанії RSI, наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Під час інтерв'ю Франциска запитали про його позицію щодо обговорень між тими, хто вважає, що Україна повинна здатися, і тими, хто стверджує, що це легітимізує дії агресора.

Інтерв'юер використав у запитанні термін "білий прапор".

"Це одна з інтерпретацій, це правда. Однак я думаю, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має відвагу білого прапора і веде переговори", – сказав Франциск.

Він додав, що переговори повинні відбуватися за допомогою міжнародних сил.

"Слово "переговори" – це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори", – сказав Папа Римський.

Після того як слова Франциска викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із заявою, в якій пояснив його слова.

"Папа вживає образ білого прапора, запропонований інтерв'юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки мужності переговорів. Він бажає дипломатичного вирішення для справедливого і тривалого миру", – йдеться у заяві.

Представник Ватикану додав, що далі у цьому інтерв’ю, говорячи про інший конфлікт, але "маючи на увазі будь-яку військову ситуацію", Папа чітко заявив: "Переговори ніколи не є капітуляцією".

Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наполіг на необхідності якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні.

Крім того, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Києвом і Москвою, у тому числі "мирного саміту" за участю Росії.