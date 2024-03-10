Глава МИД Польши обратился к Папе: Как насчет призыва к Путину вывести войска из Украины?

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к Папе Римскому Франциску после его заявлений о том, что Украина отвагу "белого флага", и вести переговоры.

Об этом Сикорский написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Польский министр считает, что теперь Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины.

"Как насчет того, чтобы для баланса призвать Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины?", – отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что если бы Путин вывел свои войска из Украины, "мир наступил бы сразу без необходимости в переговорах".

Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о развязанной РФ войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры.

После того, как слова Франциска вызвали широкий резонанс, представитель Ватикана выступил с заявлением, в котором объяснил его слова, в частности, отметив, что "переговоры никогда не являются капитуляцией".

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя слова Папы, подчеркнул, что "нельзя капитулировать перед злом".