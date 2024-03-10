Президентка Словаччини розкритикувала Фіцо за контакти з РФ і порівняла його з Орбаном

Президентка Словаччини Зузана Чапутова розкритикувала прем’єра країни Роберта Фіцо за спроби послабити верховенство права і його контакти з Росією.

Про це вона заявила в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Чапутова сказала, що Фіцо випробовує "межі демократії" своєю судовою реформою і нападками на Конституційний суд.

Вона також порівняла його з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

"Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що цей уряд (Фіцо) черпає певне натхнення в Угорщині", – зазначила словацька президентка.

У лютому парламент Словаччини проголосував за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції – законодавство, яке зазнало гострої критики в країні та в ЄС.

Після цього Чапутова звернулась до Конституційного суду, який призупинив дію деяких її положень.

У відповідь Фіцо запропонував, щоб наступний президент Словаччини звільнив одного з вищих суддів Конституційного суду за те, що він нібито несе відповідальність за витік інформації в ЗМІ.

Чапутова заявила, що таке залякування є "абсолютно неприйнятним і безвідповідальним", оскільки воно "ставить під сумнів" незалежність суду.

"Я думаю, що межі демократії випробовуються на міцність", – сказала вона, вказуючи на судову реформу Фіцо і посилення тиску уряду на ЗМІ та неурядові організації.

У другу річницю військового вторгнення Росії в Україну в лютому Фіцо, наприклад, заявив, що війна почалася у 2014 році "з розгулу українських неонацистів". Він стверджував, що стратегія Заходу щодо конфлікту не працює, що на війні гинуть слов'яни, а Захід спостерігає за цим, не маючи мирного плану від Європейського Союзу.

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова вважає, що прем'єр-міністр Словаччини Фіцо своїми висловлюваннями допомагає Кремлю.