Суд Словаччини частково призупинив скандальну реформу кримінального кодексу

Конституційний суд Словаччини 29 лютого задовольнив клопотання президентки Зузани Чапутової та кількох опозиційних партій і призупинив дію деяких змін до Кримінального кодексу, які ініціював уряд Роберто Фіцо.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Судді Конституційного суду Словаччини вирішили, що поправки, які пом’якшують покарання за корупцію та економічні злочини, можуть "загрожувати основним правам і свободам потерпілих сторін, а також деяких переслідуваних осіб".

Водночас суд вирішив не призупиняти положення про ліквідацію Спеціальної прокуратури, яка здійснювала нагляд у справах про топкорупцію, тож вона припинить роботу з 20 березня.

Нагадаємо, 9 лютого парламент Словаччини проголосував за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції – законодавство, яке зазнало гострої критики в країні та в ЄС.

Зміни до законодавства передбачали, що ці справи передадуть до регіональних прокуратур, які не займалися такими злочинами протягом 20 років. Вони також означали пом'якшення покарань за корупцію та деякі інші злочини, зокрема можливість умовного засудження, а також значне скорочення строків давності.

Уряд Фіцо прагнув проштовхнути поправки через прискорений законодавчий процес, аби вони набули чинності 15 березня. Але після хвилі критики, зокрема з боку ЄС, частину пропозицій пом'якшив.

Проти реформи влаштовували численні демонстрації. На початку лютого в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників.