Президент Словакии раскритиковала Фицо за контакты с РФ и сравнила его с Орбаном

Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала премьера страны Роберта Фицо за попытки ослабить верховенство права и его контакты с Россией.

Об этом она заявила в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Чапутова сказала, что Фицо испытывает "границы демократии" своей судебной реформой и нападками на Конституционный суд.

Она также сравнила его с венгерским премьером Виктором Орбаном.

"Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что это правительство (Фицо) черпает определенное вдохновение в Венгрии", – отметила словацкий президент.

В феврале парламент Словакии проголосовал за изменения в уголовный кодекс и ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции – законодательство, которое подверглось острой критике в стране и в ЕС.

После этого Чапутова обратилась в Конституционный суд, который приостановил действие некоторых ее положений.

В ответ Фицо предложил, чтобы следующий президент Словакии уволил одного из высших судей Конституционного суда за то, что он якобы несет ответственность за утечку информации в СМИ.

Чапутова заявила, что такое запугивание является "абсолютно неприемлемым и безответственным", поскольку оно "ставит под сомнение" независимость суда.

"Я думаю, что границы демократии испытываются на прочность", – сказала она, указывая на судебную реформу Фицо и усиление давления правительства на СМИ и неправительственные организации.

Во вторую годовщину военного вторжения России в Украину в феврале Фицо, например, заявил, что война началась в 2014 году "с разгула украинских неонацистов". Он утверждал, что стратегия Запада в отношении конфликта не работает, что на войне гибнут славяне, а Запад наблюдает за этим, не имея мирного плана от Европейского Союза.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова считает, что премьер-министр Словакии Фицо своими высказываниями помогает Кремлю.