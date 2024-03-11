У Берліні сотні людей вийшли на демонстрацію на підтримку Ізраїлю

Кілька сотень людей вийшли напередодні в Берліні на демонстрацію проти антисемітизму і висловили солідарність з Ізраїлем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Акція проходила під гаслом "Разом проти лівого, правого та ісламістського антисемітизму – солідарність з Ізраїлем".

dpa

Учасники маршу пройшли через центр Берліна до Меморіалу вбитим євреям Європи біля Бранденбурзьких воріт.

Демонстранти несли ізраїльські прапори або плакати з фотографіями викрадених у жовтні бойовиками ХАМАС заручників, скандуючи "Ніколи знову!", а також плакати з написом "Солідарність з Ізраїлем".

dpa

За даними Німецько-ізраїльського товариства, яке організувало мітинг, в ньому взяли участь 300 осіб. Берлінська поліція назвала таку ж цифру і повідомила, що демонстрація закінчилася без інцидентів.

Напередодні віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Ізраїль змінити свою стратегію в Газі.

Його слова перегукуються з нещодавніми коментарями президента США Джо Байдена, який заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу "завдає шкоди Ізраїлю", і закликав його "приділяти більше уваги невинним, які гинуть внаслідок здійснених дій".