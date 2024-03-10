В уряді Німеччини вважають, що Ізраїль має змінити стратегію в Газі
Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Ізраїль змінити свою стратегію в Газі.
Заяву німецького міністра наводить DW, повідомляє "Європейська правда".
"Ізраїль повинен змінити свою стратегію в секторі Газа", – заявив він після зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
За словами Габека, це не означає, що Ізраїль не повинен воювати з ХАМАС.
Однак він наголосив, що наразі кількість жертв серед цивільного населення занадто велика.
Віцеканцлер зазначив, що Німеччина не може змиритися з повною відсутністю захисту цивільного населення.
Його слова перегукуються з нещодавніми коментарями президента США Джо Байдена, який заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху "завдає шкоди Ізраїлю", і закликав його "приділяти більше уваги невинним, які гинуть внаслідок здійснених дій".
Віцеканцлер Німеччини заявив, що підтримує Байдена і вважає, що вони прозвучали з місця "солідарності з Ізраїлем".
Нещодавно Байден заявив, що сумнівається у можливості встановлення припинення вогню в Газі перед початком священного для мусульман місяця Рамадан, який розпочнеться найближчими днями.
Перед цим віцепрезидентка США Камала Гарріс прийняла у Білому домі члена військового кабінету Ізраїлю Бені Ганца на тлі очікуваного продовження наступу Ізраїлю на крайній південь сектора Гази.
У Білому домі неофіційно коментували ЗМІ, що Ізраїль "в цілому" погодився на пропозицію про шеститижневе припинення вогню в Газі.