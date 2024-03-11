В Берлине сотни людей вышли на демонстрацию в поддержку Израиля

Несколько сотен человек вышли накануне на демонстрацию в Берлине против антисемитизма и выразили солидарность с Израилем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Акция проходила под лозунгом "Вместе против левого, правого и исламистского антисемитизма – солидарность с Израилем".

dpa

Участники марша прошли через центр Берлина к Мемориалу убитым евреям Европы у Бранденбургских ворот.

Демонстранты несли израильские флаги или плакаты с фотографиями похищенных в октябре боевиками ХАМАС заложников, скандируя "Никогда больше!", а также плакаты с надписью "Солидарность с Израилем".

dpa

По данным Немецко-израильского общества, которое организовало митинг, в нем приняли участие 300 человек. Берлинская полиция назвала такую же цифру и сообщила, что демонстрация закончилась без инцидентов.

Накануне вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Израиль изменить свою стратегию в Газе.

Его слова перекликаются с недавними комментариями президента США Джо Байдена, который заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "наносит вред Израилю", и призвал его "уделять больше внимания невинным, которые погибают в результате совершенных действий".