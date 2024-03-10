Байден: Нетаньягу шкодить Ізраїлю своїм підходом до боротьби з ХАМАС

Президент США Джо Байден вважає, що ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу "більше шкодить Ізраїлю, ніж допомагає йому" у тому, як він підходить до війни проти ХАМАС в Газі.

Заяву американського президента наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Байден підтримав право Ізраїлю боротися з ХАМАС після нападу 7 жовтня, але сказав, що Нетаньягу "повинен приділяти більше уваги невинним жертвам, які гинуть внаслідок здійснених дій".

"Це суперечить тому, що відстоює Ізраїль. І я думаю, що це велика помилка", – зазначив він, говорячи про кількість жертв в Газі.

Байден сказав, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах в Газі, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".

Водночас він додав, що оборона Ізраїлю "все ще залишається критично важливою", тому для нього немає "жодної червоної лінії", яка б змусила його припинити постачання Ізраїлю ракет для систем ППО "Залізний купол".

Байден заявив, що готовий викласти свою позицію безпосередньо в ізраїльському Кнесеті, здійснивши ще одну поїздку в країну. Водночас він відмовився уточнити, як і чи може така поїздка відбутися.

Нещодавно Байден заявив, що сумнівається у можливості встановлення припинення вогню в Газі перед початком священного для мусульман місяця Рамадан, який розпочнеться найближчими днями.

Перед цим віцепрезидентка США Камала Гарріс прийняла у Білому домі члена військового кабінету Ізраїлю Бені Ганца на тлі очікуваного продовження наступу Ізраїлю на крайній південь сектора Гази.

У Білому домі неофіційно коментували ЗМІ, що Ізраїль "в цілому" погодився на пропозицію про шеститижневе припинення вогню в Газі.