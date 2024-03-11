Бербок про заяву Папи: Мені цікаво, про що він думав

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що "не розуміє" заяву Папи Римського Франциска, який раніше сказав, що Україні слід мати "відвагу білого прапора" і вести переговори.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Бербок наводить Tagesschau.

"Мені справді цікаво, про що він думав. Я не розумію", – сказала німецька міністерка.

Говорячи про агресивну війну РФ проти України, Бербок зазначила, що деякі речі можна зрозуміти, тільки побачивши їх на власні очі.

"Я запитую себе: де Папа? Папа має знати про це", – додала вона.

Міністерка підкреслила, що весь світ має набратися сміливості стати на бік народу України і зробити все можливе, щоб Україна змогла захистити себе.

Якби існував хоч мінімальний шанс, що російський режим виявить готовність до переговорів, "тоді весь світ був би готовий до них", зазначила Бербок.

"На жаль, ми щодня бачимо зворотне", – додала глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану РФ війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора", і вести переговори.

Після того як слова Франциска викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із заявою, в якій пояснив його слова, зокрема, зазначивши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України.

А глава МЗС Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.