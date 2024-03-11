Бербок о заявлении Папы: Мне интересно, о чем он думал

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "не понимает" заявление Папы Римского Франциска, который ранее сказал, что Украине следует иметь "отвагу белого флага" для мирных переговоров с РФ.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Бербок приводит Tagesschau.

"Мне действительно интересно, о чем он думал. Я не понимаю", – сказала немецкий министр.

Говоря об агрессивной войне РФ против Украины, Бербок отметила, что некоторые вещи можно понять, только увидев их собственными глазами.

"Я спрашиваю себя: где Папа? Папа должен знать об этом", – добавила она.

Министр подчеркнула, что весь мир должен набраться смелости встать на сторону народа Украины и сделать все возможное, чтобы Украина смогла защитить себя.

Если бы существовал хоть минимальный шанс, что российский режим проявит готовность к переговорам, "тогда весь мир был бы готов к ним", отметила Бербок.

"К сожалению, мы ежедневно видим обратное", – добавила глава МИД Германии.

Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о развязанной РФ войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага", и вести переговоры. и вести переговоры.

После того как слова Франциска вызвали широкий резонанс, представитель Ватикана выступил с заявлением, в котором объяснил его слова, в частности, отметив, что "переговоры никогда не являются капитуляцией".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины.

А глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.