Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів Папі Римському Франциску після його заяв про те, що Україна повинна мати відвагу "білого прапора", і вести переговори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

"Наш прапор — синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів", – наголосив Кулеба.

За словами глави МЗС України, найсильніший той, хто у битві добра зі злом стає на бік добра, а не намагається зрівняти їх, назвавши це "переговорами".

"Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя", – зазначив Кулеба.

Водночас очільник зовнішньополітичного відомства України подякував Папі Франциску "за постійні молитви за мир".

"Продовжуємо сподіватися, що після двох років нищівної війни в серці Європи він знайде можливість здійснити Апостольський візит в Україну, щоб підтримати понад мільйон українців-католиків, понад пʼять мільйонів греко-католиків, усіх християн і всіх українців", – підсумував він.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану РФ війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора" і вести переговори.

Після того, як слова Франциска викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із заявою, в якій пояснив його слова, зокрема, зазначивши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи заяви Папи, підкреслив, що "не можна капітулювати перед злом".